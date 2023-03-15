В российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов 1 15.03.2023, 8:25

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Россияне могли попасть по своему городу во время обстрела Харьковской области из С-300.

Вечером 14 марта в российском Белгороде раздались громкие взрывы. Местные власти уже заявили, что в небе над регионом якобы «сбили 3 ракеты».

В городе было слышно есколько взрывов, которые испугали местных. Об этом сообщают российские СМИ, передает «24 канал».

Местные власти Белгородской области сразу заявили о том, что в городе якобы работают силы ПВО. В частности, исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе системой ПВО сбиты 3 ракеты.

На место происшествия выехали глава района Владимир Перцев и сам Гладков.

На видео, которое распространяют российские телеграмм-каналы, хорошо слышны мощные взрывы. Вероятно, в Белгороде работало С-300. Кроме этого, в городе перекрыли одну из улиц – местные жители сообщают, что все-таки есть «прилет». Однако его последствия пока неизвестны. Также на одном из видео слышно, что один из звуков взрывов действительно невероятно громкий и непохожий на работу ПВО.

Следует заметить, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область из Белгорода с помощью С-300. Поэтому не стоит исключать тот факт, что они вполне могли сбросить себе на головы свое же «добро», поскольку такие случаи уже случались.

При этом жители Белгорода уже трогают руками остатки обломков, фотографируют свои находки и выкладывают в сеть.

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