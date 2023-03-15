Путин одной фразой заставил усомниться в своей вменяемости 2 15.03.2023, 8:32

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Присутствующие отреагировали на заявление главы РФ неловким смехом.

Во вторник, 14 марта, глава РФ Владимир Путин совершил поездку в Улан-Удэ, где посетил местный авиационный завод.

Там он, говоря с предполагаемыми сотрудниками, выдал странную фразу, сообщает dialog.ua.

Путину на заводе задали вопрос, мешает ли дефицит компетентных кадров выполнению государственного оборонного заказа.

Он признался, что мешает, после чего озвучил «невменяемую» фразу. «Знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, все хорошо, можно хрюкнуть сразу», - сказал глава РФ, смеясь.

Присутствующие отреагировали на это неловким смехом. Судя по всему, они не поняли, что имел в виду бессменный глава России.

В Сети после этого инцидента заподозрили, что диктатор РФ перестал адекватно воспринимать мир. По крайней мере, уровень его ораторских возможностей сильно упал.

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