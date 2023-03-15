Фридман: Лукашенко в Иране указали на его никчемность 2 15.03.2023, 8:40

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Александр Фридман

Повестка обманула ожидания белорусского диктатора.

«То, чего все ждали от визита Лукашенко в Иран, в итоге не присутствовало в повестке»

Политический обозреватель Александр Фридман по просьбе «Филина» сформулировал главные итоги визита белорусского правителя в Иран.

— Первый момент — международная реакция. Лукашенко снова попал на страницы мировых медиа. Об этом писали, так как визит этот неординарный. Ведь в Иран обычно мало кто едет. Кроме того, нужно учитывать общий контекст войны, а также контекст военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Второй момент. Если мы посмотрим на эту историю формально, то большим событием для Ирана этот визит не стал, это не та фигура. Недавно туда приезжали Эрдоган, Путин и Си Цзиньпин. И на их фоне Лукашенко — небольшая фигура.

Третий момент — все ждали, что главным вопросом этого визита станет война в Украине. И что мы имеем в итоге? Украина в этом контексте совсем не упоминалась. Когда Лукашенко был в Китае, то он говорил, что поддерживает предложенный Пекином мирный план.

Здесь же не было упоминаний военного сотрудничества — ни в высказываниях белорусской делегации, ни в заявлениях иранцев. Таким образом, то, чего все ждали от этого визита, в итоге не присутствовало в повестке.

А присутствовала тема экономического сотрудничества. И это четвертый момент. И не только экономического, но и разностороннего. Впрочем, все это было оформлено с помпой, но по сути ничего значительного здесь не просматривается.

Обе страны находятся под санкциями, их возможности достаточно ограничены, так что вряд ли стоит ждать больших успехов от этого сотрудничества.

И пятый момент — символический, который иранская сторона подчеркивала более активно, чем Лукашенко. Что все вместе мы являемся частью «антиамериканского» альянса.

Из тех цитат Хаменеи, которые попали в прессу, следует, что Беларусь его вообще не интересовала. Скорее он использовал гостя из Минска, чтобы продвигать свои антизападные, антиамериканские нарративы.

Можно сказать, что из всех лидеров так называемой «оси зла» Лукашенко самый незначительный для Тегерана. В Иране этот визит не стал каким-то сверхважным событием.

У них сейчас на повестке дня совершенно другие вопросы. Это и атомный проект, и выход из изоляции. И то, например, что они идут на улучшение отношений с Саудовской Аравией, что с этим государством у них будут дипломатические отношения, для Ирана куда более важные новости. И они гораздо больше обсуждаются, чем визит Лукашенко.

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