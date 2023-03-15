ВСУ отреагировали на инцидент с MQ-9 Reaper в Черном море и сообщили новые подробности 3 15.03.2023, 10:02

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Столкновение произошло недалеко от острова Змеиный.

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 Reaper произошел в международном воздушном пространстве к юго-востоку от острова Змеиный. Сейчас вместо сбитого дрона-разведчика уже работает другой БПЛА. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

«Американская авиация в Черном море находится на постоянной основе. Черное море - это не внутреннее море России, как они там оккупировали Азовское море, и считают его своим. Черное море эксплуатируют многие страны, в том числе члены НАТО Турция и Румыния. Есть международное воздушное пространство, где беспрепятственно могут летать самолеты, в том числе и разведчики (…) Реакция Штатов была мгновенной: на его место прилетел другой БПЛА, который продолжает свою работу», - цитирует Игната «Украинская правда».

Игнат отметил, что россияне не раз публично подчеркивали, что их раздражают американские разведчики в Черном море и в воздушном пространстве Украины.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, американские БПЛА во время гибридной агрессии РФ, задолго до полномасштабного вторжения, мониторили акваторию Черного моря и линию разграничения с ОРДЛО. Ранее MQ-4 Global Hawk постоянно был в воздушном пространстве Украины по согласованию с украинскими властями: он следил за обстановкой, соблюдением режима прекращения огня и т.д.

Для контроля ситуации, поддержки стабильности и партнеров НАТО в регионе США также используют разведывательную авиацию в акватории Черного моря - разведывательные самолеты RC-135 и H10 Poseidon.

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