Появились уникальные снимки секретного поезда Путина 18 15.03.2023, 12:14

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У одного из вагонов есть необычный купол наверху.

31-летний россиянин Михаил Коротков многие годы выслеживал секретный поезд Путина. Именно этот вид транспорта он предпочитает, когда ездит по регионам РФ.

На опубликованных в The Washington Post снимках заметно, что у Путина – роскошный бронепоезд без идентификационных номеров и со всегда закрытыми окнами.

У одного из вагонов есть необычный купол наверху - считается, что там находится специальное оборудование связи.

Во время пандемии коронавируса Коротков заметил резкое увеличение состава поезда Путина. «Он мчится как сумасшедший, и все другие запланированные поезда уступают ему дорогу», - прокомментировал россиянин.

СМИ также писали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин начал больше передвигаться по России поездом, а не, например, самолетом, так как ж/д сообщение труднее вычислить.

В местах, которые Путин посещает чаще всего, даже построены секретные станции и соединительные линии, включая Ново-Огарево под Москвой в 2015 году, Сочи в 2017 году и Валдай в 2019 году.

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