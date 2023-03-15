Видеофакт: ВСУ в ближнем бою захватили позицию «вагнеровцев» возле Бахмута 15.03.2023, 15:58

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Оккупантов обратили в бегство.

Бойцы 3-го батальона 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка захватили вражескую позицию вблизи Бахмута и отбили попытки оккупантов вернуть утраченное.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя, сделанная камерой беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях.

«Мы выбили «вагнеровцев» с их позиций. Они попытались их вернуть, но мы не отдали. На кадрах видно, как окупантов буквально руками толкают вперед. Они убежали. Позицию удерживаем до сих пор. Отдавили их от трассы», - рассказывает в комментарии участник этого сражения.

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