Ибрагимович станет самым возрастным футболистом в истории отборов на Евро 15.03.2023, 19:53

Златан Ибрагимович

Если он выйдет на поле, то побьет рекорд итальянца Дино Дзоффа, установленный в 1983 году

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции на предстоящие в марте отборочные матчи чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

41-летний форвард последний раз играл за национальную команду в марте прошлого года в стыковом матче отбора на чемпионат мира в Катаре. Тогда шведы уступили поляками (0:2) и не смогли пробиться на турнир.

Сборная Швеции начнет отборочный турнир Евро-2024 домашними матчами 24 марта против Бельгии и 27 марта против Азербайджана.

Если Ибрагимович выйдет на поле, то станет самый возрастным футболистов в истории отборочных турниров Евро. Форвард побьет рекорд итальянского голкипера Дино Дзоффа, который в мае 1983 года сыграл против сборной Швеции в возрасте 41 года, трех месяцев и одного дня.

В истории финальных турниров Евро рекордсменом является венгерский вратарь Габор Кирай, сыгравший в 2016 году во Франции в возрасте 40 лет и 86 дней.

Главный тренер шведской сборной Янне Андерссон планирует, что Ибрагимович выйдет на поле. «Златан сыграл в «Милане» три матча и чувствует себя бодрым и в хорошей форме, несмотря на то, что некоторое время отсутствовал. Так что думаю, что он может нам помочь. Прежде всего на поле, но также и за его пределами», — отметил тренер.

Ибрагимович 26 февраля вернулся на поле после девятимесячного перерыва из-за травмы. В трех матчах за «Милан» он отыграл 68 минут. Форвард с 62 голами в 121 матче является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

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