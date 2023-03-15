РФ и США вступили в гонку за обломки упавшего в Черное море дрона 15.03.2023, 20:07

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Где упал дрон, «очень-очень глубокая вода».

США принимают меры, чтобы обломки упавшего в Черное море беспилотника МQ-9 не попали в чужие руки, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, передает CNN.

«Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что мы предприняли шаги для защиты нашего имущества в виде этого конкретного дрона. Это собственность Соединенных Штатов, и нам бы не хотелось, чтобы кто-то, кроме нас, заполучил его», — подчеркнул Кирби.

При этом он отметил, что там, где упал дрон, «очень-очень глубокая вода». Сейчас в США решают, можно ли провести «мероприятия по его извлечению». Кирби также добавил, что Вашингтон постарался «минимизировать разведывательную ценность» дрона для тех, кто может обнаружить его раньше американцев. Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заверил, что МQ-9 не попал в руки российских военных.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается заполучить остатки упавшего в Черное море американского беспилотника. «Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо и будем этим заниматься, обязательно», — сказал он, отметив, что технические возможности для этого есть.

Максимальная глубина Черного моря достигает 2210 метров. Точные координаты падения дрона не раскрывались, но стороны называли районом происшествия воды южнее Крыма. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, глубина там превышает 1000 метров, и ее не сможет выдержать водолаз даже с мощным специальным оборудованием.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским разведывательным беспилотником MQ-9 над Черным морем, после чего дрон упал в международные воды. Самолет совершил «небезопасный и непрофессиональный перехват» и повредил винт аппарата, а перед этим сбрасывал на него топливо, утверждали в Вашингтоне.

В свою очередь российское Минобороны заявило, что истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США. По версии ведомства, дрон утонул сам, поскольку «перешел в неуправляемый полет в результате резкого маневрирования».

Об инциденте было доложено президенту США Джо Байдену. Российского посла Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент США для объяснений. Дипломат заявил, что инцидент произошел в «зоне проведения специальной военной операции», в которую Россия просила «не входить, не проникать».

Кирби подчеркнул, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на происшествие с американским дроном. По его словам, если таким образом Россия хочет сдержать Вашингтон от полетов и операций в международном воздушном пространстве, то «этого не произойдет». «Черное море не принадлежит ни одной стране. И мы собираемся продолжать делать то, что необходимо для обеспечения интересов нашей национальной безопасности в этой части мира», — подчеркнул Кирби.

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