У пропагандиста Соловьева нашли пятую виллу в Италии 2 16.03.2023, 8:06

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Дом находится на озере Комо и по документам принадлежит матери пропагандиста.

Пропагандист Владимир Соловьев попытался скрыть еще один, пятый, особняк в Италии. Недвижимость, записанную на мать телеведущего, обнаружили «Важные истории». Издание опубликовало выписку из реестра.

Из расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального было известно, что Соловьеву полностью принадлежат два дома, частично — один, еще одним владеет его мать. Однако, как выяснилось, на Ирину Соловьеву оформлена не одна, а две итальянские виллы, причем вторая тоже располагается на озере Комо.

После начала войны в Украине поддержавший вторжение пропагандист попал под санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и других стран. В марте 2022 года власти Италии арестовали две виллы Соловьева на озере Комо общей стоимостью €8 млн.

Команда Навального, которая обнаружила не учтенные властями особняки ведущего, попросила арестовать и эту недвижимость комитет финансовой безопасности Италии, который следит за соблюдением санкций ЕС. Также они предложили отозвать визы и виды на жительство у членов семьи Соловьева. В 2019 году пропагандист рассказал, что таковые имеются у него и его детей. Однако теперь ему запрещен въезд во все страны ЕС.

Недавно Соловьев обвинил власти Европы в нацизме и антисиметизме. «У меня нет вопросов к этим нацистским сволочам. Они нацисты. Сначала они лишают евреев таких, как я, собственности в Италии. Нам, евреям, не привыкать, как европейские нацисты нас лишают собственности», — заявил он.

Между тем сам ведущий регулярно призывает бомбить европейские страны, в том числе ядерным оружием. Среди целей он называет Францию, Великобританию, Польшу, обвиняя их в военной помощи Украине.

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