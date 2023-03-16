После взрывов в Белгороде загорелись ТЭЦ и железнодорожная станция 16.03.2023, 8:09

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архивное фото

Станция «Белгород» оцеплена.

Ночью 16 марта местные жители российского Белгорода снова очнулись от громких взрывов. Местные власти сразу заявили о работе ПВО, однако возле ТЭЦ и вокзала поднялся дым. Об этом сообщает «24 канал».

Подробности инцидента

В ночь на 16 марта в Белгороде снова начало что-то бабахать. Местные власти заявили, что силы ПВО якобы сбили 2 ракеты.

Тем временем в районе местной ТЭЦ и железнодорожного вокзала начался пожар. Местные телеграм-каналы сообщают, что станция «Белгород» оцеплена. Там сейчас работают спецслужбы.

Пропагандистские паблики уже пишут, что собирают там обломки. Однако откуда взялся дым – неизвестно.

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