Стало известно, кто принял решение сбить американский дрон MQ-9 Reaper 16.03.2023, 8:55

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Российские самолеты сбросили топливо на беспилотник, чтобы исключить возможность наблюдения.

Агрессивные действия российских военных против американского дрона MQ-9 Reaper были одобрены высшим руководством Кремля. Хотя официальная Москва заявляла, что не имеют никакого отношения к инциденту.

Об этом сообщили близкие к разведке официальные лица США, передает NBC News.

Вероятно, российские самолеты сбросили реактивное топливо на MQ-9 Reaper для того, чтобы сбить дрон с курса или отключить его возможности наблюдения.

«Это было намерение российского руководства действовать агрессивно во время перехвата», – заявил один из чиновников.

Однако чиновники не подтвердили, что эти действия были согласованы с диктатором Владимиром Путиным. Другие же официальные лица отказались предоставлять детали, только заявили, что решение было принято на «высшем уровне».

При этом российский самолет фактически задел винт беспилотника, однако Москва это отрицает. Некоторые официальные лица США считают, что это произошло неумышленно и было ошибкой пилота.

Как сообщал сайт Charter97.org, около 7:00 14 марта (российский самолет Су-27 врезался в дрон MQ-9 https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540096/). Поэтому силы США потопили MQ-9 в международных водах.

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