«Котел» под Бахмутом: ВСУ сжимают россиян в двух точках 1 16.03.2023, 9:03

6,846

Украинские военные окружают «клешни» войск РФ с трех сторон.

Украинские военные продолжают героически оборонять Бахмут, на сегодняшний день самое горячее направление на всей линии фронта. В двух точках у оккупантов возникли проблемы, поскольку ВСУ их там сжимают.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал для «24 канала» карту боевых действий. Он убежден, что Бахмут не будет оцеплен оккупационными войсками.

На севере Бахмута есть положительные новости

Свитан отметил, что в настоящее время в районе Бахмута проводятся определенные оперативно-тактические действия. В частности, ВСУ успешно отработали по «клешне», которая с севера на юг пытается обрезать украинские нити поставок в город.

«Есть положительные моменты именно с севера Бахмута», – сказал полковник ВСУ.

По его словам, попытки россиян выйти с севера на трассу остановлены. Выйти на поле они не могут, там по врагу отрабатывают наша артиллерия и танковые роты. Поэтому есть возможность снабжения нашего Бахмутского гарнизона.

Военный эксперт подчеркнул, что Бахмут – самая трудная точка на всей линии боевых действий. Весь российский фронт высажен практически на минимальные объемы работы по снарядам. Поэтому там сейчас очень тяжело, но наши воины героически держат оборону.

ВСУ сжимают россиян в двух точках

Полковник ВСУ уверен, что Бахмут не будет окружен оккупационными войсками. Даже если и будет принято решение об отходе, есть определенные оперативно-тактические действия, которые позволят удержать коридор для выхода украинских бойцов.

Ведь, отметил эксперт, уже применены определенные действия – проведена ротация, в город, в частности, ввели воздушно-десантные войска, Силы спецопераций, оперативников. Эти спецназовцы удерживают Бахмут с помощью других воинских частей.

По словам военного эксперта, южнее Бахмута, от Курдюмовки в сторону Часового Яра, создан «котел» для оккупантов – украинские воины стоят там с трех сторон. Такая же проблема у врага на севере Бахмута.

«Россияне в двух точках, украинские войска их сжимают», – заметил Свитан.

Он добавил, что оккупанты пытаются наступать, но все может измениться настолько, что они будут обороняться. В общем, все зависит от действий украинских командиров, ведь большинство генералов непосредственно руководят там нашими войсками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».