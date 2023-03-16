Путин капитулировал перед Кадыровым 16.03.2023, 9:14

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Глава Чечни уже готовится к развалу России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров «слил» своего недавнего союзника главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и начал активно расхваливать его противников - генералитет РФ. Он встал на сторону победителей этого конфликта.

Внимание на важные внутриполитические процессы в РФ обратил известный российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы и политэмигрант Геннадий Гудков в эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE».

«Кадыров отличается от Пригожина невероятно точной «чуйкой» на конъюнктуру. То, что он пропал, (...) это не просто так. Он почувствовал, что происходят решительные перемены в Кремле. Он быстро перестроился… Обратите внимание, что Пригожина генералы начали мочить, когда Путин передал им карт-бланш по ведению войны, (...) поделился с ними властью. И генералы начали использовать власть, чтобы отомстить Путину через Пригожина. Кадыров это понял. Он быстренько сориентировался», - рассказал Гудков.

Он напомнил, что на фоне этих процессов Кадыров неожиданно заговорил о планах создать собственную ЧВК. Оппозиционер считает, что это был сигнал Кремлю.

«Он Путину послал сигнал, что его лучше не трогать, что присягнул, «все понял». И если что - готов начать сепаратистский проект, расшатывая Кавказ. Этот сигнал был считан. Никто не захотел с этим связываться, смещать Кадырова… И Путин сделал такой жест очень понятный - принял его сына, показав, что Кадырова не тронет. Кадыров эту ситуацию выиграл в очередной раз», - сообщил Гудков.

Он уверен, что глава Чечни уже готовится к тому, что РФ перестанет существовать в результате нынешней войны.

«Кадыров уже потихонечку, исподволь готовится к возможному распаду России. А так как он при этом потеряет поддержку Путина, ему надо как-то выживать. Он сейчас будет создавать частную армию для собственной безопасности», - поделился информацией политик РФ.

Он заверил, что в элите Чечни есть люди, которые хотят независимости своей республики.

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