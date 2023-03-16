Пионтковский: Си Цзиньпин начал экспансию в Россию 16.03.2023, 9:49

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Андрей Пионтковский

Китаю нужен сценарий «мягкого поражения» Кремля.

Политолог Андрей Пионтковский в интервью для «24 канала» ответил на вопрос: уже решен или еще решается вопрос предоставления оружия Китаем для РФ. Известный журналист объяснил, в чем заключается стратегия китайского лидера по России.

Андрей Пионтковский убежден, что Си Цзиньпин делает конкретные шаги по экспансии части Российской Федерации, которая является исконно китайской территорией.

Российский публицист предположил: «Я думаю, что одним фактом демонстрации своих посреднических амбиций этот сценарий Китай исключает. О каком посредничестве может идти речь, если предоставляешь вооружение одной из сторон. Почему Си Цзиньпин так активизировался?».

Затем от известного политолога прозвучало, что лидер Китайской народной республики через Путина укрепляет свои позиции на Дальнем Востоке, который попытается захватить без войны, установив там постепенно свою власть.

Андрей Пионтковский обратил внимание украинцев на важный момент: «Ему нужен сейчас сценарий некоего мягкого поражения Путина (поражение Путина неизбежно), при котором Путин сохранит власть».

Российский политический деятель, который проживает в США, заявил, что Си Цзиньпин едет в Россию с одной конкретной целью - поставить Путина перед фактом, что он единственный человек, который может его спасти. При этом глава КНР хочет, чтобы даже после проигрыша РФ в войне Путин остался у власти.

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