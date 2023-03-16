Audi представила самый оригинальный электрокар с футуристическими узорами 16.03.2023, 10:00

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Фото: Audi

Автомобиль выпустят лимитированной серией в 75 экземпляров.

Линейку Audi e-tron GT 2023 пополнила нестандартная версия Project_513/2. Ее выпустят лимитированной серией в 75 экземпляров стоимостью 181 990 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Audi.

Фото: Audi

Главная особенность Audi e-tron GT Project_513/2 – его футуристический окрас. Его узор повторяет оригинальный камуфляж, которым были покрыты тестовые прототипы электрокара. Черно-серая графика с надписями e-tron сочетается с ярко-красными акцентами.

В схожем стиле оформлен и салон Audi e-tron GT – с таким же узором на передней панели и подлокотнике. В отделке использованы дорогая кожа, алькантара и карбон, а еще установлена алюминиевая табличка с серийным номером авто.

Фото: Audi

Комплектация Audi e-tron GT расширена и включает практически все возможные опции – мультиконтурные сиденья с электроприводом и вентиляцией, управляемые задние колеса, керамические тормоза, карбоновую крышу.

Фото: Audi

За основу взят топовый электромобиль Audi RS e-tron GT с двумя моторами общей мощностью 646 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Запас хода электрокара составляет 472 км.

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