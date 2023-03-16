Генерал Милли: ВСУ сковали войска РФ в Бахмуте 16.03.2023, 12:16

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Потенциал украинской армии возрастает.

Силам обороны Украины удалось сковать оккупационные войска России в Бахмуте Донецкой области. Оккупанты ценой больших потерь достигают небольших тактических успехов. Потенциал ВСУ возрастает, союзники помогут Киеву усилить свою армию и одержать победу над агрессором. Об этом заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, в ходе совместного с американским министром обороны Ллойдом Остином брифинга по итогам встречи Контактной группы помощи Украине в формате Рамштайн, он сказал о том, что ВСУ сковали российских оккупантов в Бахмуте.

По словам генерала, украинские войска доблестно сражаются и удерживают свои позиции в городе.

«Обладая надежной обороной, Украина сковала российские силы в этом городе, ситуация требует очень больших затрат от группы Вагнера и российских регулярных вооруженных сил», - отметил Милли.

Также он сказал, что в боях в Бахмуте и вокруг города российским оккупантам удается добиться небольшого тактического продвижения, однако ценой больших потерь.

Генерал США добавил, что страны-союзники Украины серьезно работают над усилением ВСУ, а возросший потенциал украинской армии позволит Киеву довести войну с Россией до победного конца.

«Возросший украинский потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать множество вариантов для достижения своих целей и доведения этой войны до успешного завершения», - подчеркнул Марк Милли.

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