На нефтепровод «Дружба» сбросили бомбу, начиненную пластитом 2 16.03.2023, 19:05

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Бомба была сброшена рядом с белорусской границей.

Обнаженная на нефтепроводе «Дружба» самодельная взрывчатка была начинена 500 г пластита и металлическими шариками, пишет РБК со ссылкой на источник в региональном отделе полиции.

По словам собеседника издания, 15 марта около 7 утра в УФСБ России по Брянской области сообщили о сбросе неизвестного снаряда на крышу хозяйственной постройки нефтеперекачивающей станции «Дружба». Как выяснило следствие, его сбросили с беспилотника.

Информацию изданию подтвердил еще один источник, знакомый с ходом проверки. Он добавил, что устройство было сделано из пластиковой трубы и оснащено детонатором. Сейчас правоохранительные органы проводят взрывотехническую экспертизу, отметил он.

15 марта официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области нашли самодельные взрывные устройства. Начинка взрывчатки говорит о том, что «организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода», сказал Демин.

Он также добавил, что сотрудники компании заметили беспилотник, с которого было сброшено еще одно похожее взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

Нефтепровод «Дружба» не в первый раз подвергается атакам. В начале февраля представитель компании обвинил Украину в обстреле участка нефтепровода в Брянской области. А 4 марта дрон, снаряженный самодельной взрывчаткой, ударил по подстанции «Транснефть — Дружба» в Белгородской области.

В последние месяцы Украина регулярно посылает свои беспилотники на российскую территорию. Самая крупная атака дронов состоялась 28 февраля. Тогда под удар беспилотников ВСУ попали объекты в сотнях километров от линии фронта. Дроны ударили по приграничным Брянской и Белгородской областям, а также по Краснодарскому краю. Затем беспилотник был замечен близ Санкт-Петербурга, из-за чего власти закрыли небо над городом, а Минобороны подняло в воздух два истребителя. Еще один дрон долетел до Подмосковья и упал под Коломной — примерно в 75 км от столицы.

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