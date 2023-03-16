Российский оккупант признался в расстрелах безоружных военных ВСУ 4 16.03.2023, 20:46

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Перехват.

Военный РФ рассказал, что он расстрелял невооруженных бойцов ВСУ и снял это на видео.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

«Я на прицеле их держал. Они нам оружие отдали, а я в упор их расстрелял. И на видео, что я их расстреливаю в упор», - заявил оккупант.

Женщина ответила ему, что это так нельзя и призвала его хорошо себя вести.

«Я никого, ни детей, никого в живых оставлять не буду. Мне все равно на них», - ответил военный РФ.

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