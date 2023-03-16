В Варшаве пройдет съезд белорусов-католиков зарубежья 16.03.2023, 22:10

Он назначен на 15 апреля.

В Варшаве пройдет съезд белорусов-католиков, которые учатся и живут за границей, и хотят молиться по-белорусски. Он назначен на 15 апреля и пройдет при приходе святого Александра (пл. Трех Крестов), сообщает catholic.by.

Отмечается, что встречу организуют представители белорусских католических сообществ в Польше. Они собираются на молитвы на родном языке в Варшаве, Гданьске, Белостоке, Люблине, Лодзи, Кракове, Вроцлаве, Познани. Целью их встречи будет знакомство, обсуждение развития белорусских сообществ за пределами родины и обмен опытом построения такого сообщества.

«Для кого-то это будет место поиска единомышленников, а для кого-то — шаг, чтобы начать молиться по-белорусски», — говорят организаторы.

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