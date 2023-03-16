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СNN: Россия обнаружила несколько небольших обломков сбитого MQ-9 Reaper

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  • 16.03.2023, 23:01
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СNN: Россия обнаружила несколько небольших обломков сбитого MQ-9 Reaper

Американский беспилотник был сбит над Черным морем.

США считают, что Россия нашла в Черном море некоторые обломки сбитого американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, сообщил CNN неназванный чиновник, знакомый с этим вопросом.

Чиновник описал обнаруженные обломки, как куски стекловолокна или мелкие детали дрона.

14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

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