СNN: Россия обнаружила несколько небольших обломков сбитого MQ-9 Reaper 1 16.03.2023, 23:01

2,022

Американский беспилотник был сбит над Черным морем.

США считают, что Россия нашла в Черном море некоторые обломки сбитого американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, сообщил CNN неназванный чиновник, знакомый с этим вопросом.

Чиновник описал обнаруженные обломки, как куски стекловолокна или мелкие детали дрона.

14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».