СNN: Россия обнаружила несколько небольших обломков сбитого MQ-9 Reaper

СNN: Россия обнаружила несколько небольших обломков сбитого MQ-9 Reaper1
- 16.03.2023, 23:01
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Американский беспилотник был сбит над Черным морем.
США считают, что Россия нашла в Черном море некоторые обломки сбитого американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, сообщил CNN неназванный чиновник, знакомый с этим вопросом.
Чиновник описал обнаруженные обломки, как куски стекловолокна или мелкие детали дрона.
14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.