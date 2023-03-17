Дрон сбросил взрывчатку на станцию нефтепровода «Дружба» 5 17.03.2023, 9:30

4,832

Станцию атакуют третий день подряд.

На нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области опять обнаружено взрывное устройство. Судя по всему, его опять сбросили с беспилотника. Таким образом станцию пытаются атаковать уже третий день подряд, сообщает «База».

Взрывное устройство было обнаружено днем 16 марта. Оно состояло из металлического корпуса и было снаряжено порошковыми элементами в виде шариков размером до 5 мм, а также самим взрывным устройством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».