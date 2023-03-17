закрыть
17 марта 2023, пятница, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дрон сбросил взрывчатку на станцию нефтепровода «Дружба»

5
  • 17.03.2023, 9:30
  • 4,832
Дрон сбросил взрывчатку на станцию нефтепровода «Дружба»

Станцию атакуют третий день подряд.

На нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области опять обнаружено взрывное устройство. Судя по всему, его опять сбросили с беспилотника. Таким образом станцию пытаются атаковать уже третий день подряд, сообщает «База».

Взрывное устройство было обнаружено днем 16 марта. Оно состояло из металлического корпуса и было снаряжено порошковыми элементами в виде шариков размером до 5 мм, а также самим взрывным устройством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар