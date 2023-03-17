Дрон сбросил взрывчатку на станцию нефтепровода «Дружба»5
- 17.03.2023, 9:30
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Станцию атакуют третий день подряд.
На нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области опять обнаружено взрывное устройство. Судя по всему, его опять сбросили с беспилотника. Таким образом станцию пытаются атаковать уже третий день подряд, сообщает «База».
Взрывное устройство было обнаружено днем 16 марта. Оно состояло из металлического корпуса и было снаряжено порошковыми элементами в виде шариков размером до 5 мм, а также самим взрывным устройством.