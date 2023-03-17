В России обнаружили новое огромное кладбище ЧВК «Вагнера» 2 17.03.2023, 9:43

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Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Рабочие копают свежие могилы «про запас».

В городе Березовский Свердловской области обнаружили массовое захоронение наемников частной военной компании «Вагнер». Журналисты местного издания «Золотая горка» насчитали 67 свежих могил.

Похоронены там только мужчины преимущественно в возрасте от 30 до 40 лет. Большинство из них умерли в декабре–январе. Все могилы однотипные: с крестом, табличкой и двумя венками с российским триколором и двуглавым орлом. Каждая укрыта еловыми ветками.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Рядом вырыты 10 ям для будущих захоронений. Рабочие рассказали, что в первой половине дня 16 марта здесь похоронили еще троих, а вечером привезут два новых цинковых гроба. Журналисты портала E1 стали свидетелями эксгумации: ее проводили по просьбе родственников погибшего. Они хотели перевезти тело в родной регион — в Челябинскую область. Из общения с ними выяснилось, что на кладбище хоронят наемников ЧВК «Вагнер», в том числе завербованных в колониях.

По словам сотрудников ритуальной службы, туда привозят тех, чьих родственников не смогли найти в течение трех дней после гибели бойцов, и хоронят сами. «Наших ребят здесь нет. Все не местные», — добавили они.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Среди похороненных много жителей Челябинской области, Пермского края и Тюмени. Их имена можно найти в картотеках судебных дел. Например, один из погибших — житель Курганской области, который в 2017 году убил ветерана Великой Отечественной войны, чтобы украсть медали. Другой — уроженец Екатеринбурга — отбывал срок за серию разбойных нападений на салоны связи.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Это уже как минимум третье кладбище в Свердловской области для участников войны в Украине. В ЧВК «Вагнер» информацию о новом захоронении не комментировали.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

В конце января сообщалось, что еще одно кладбище для наемников, расположенное в Краснодарском крае, за два месяца увеличилось почти в семь раз — до 170 могил. В настоящее время ЧВК продолжает штурмовать Бахмут. По оценкам западных чиновников, общие потери России в ходе наступления на город, которое ведется уже полгода, составляют 20-30 тысяч человек. Источники в НАТО отмечали, что на каждого убитого украинского военнослужащего под Бахмутом приходится как минимум пять российских.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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