Rzeczpospolita: Россия нарочно вербовала в шпионскую сеть в Польше белорусов 17.03.2023, 12:07

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Основным методом были деньги.

Россиян нет среди девяти задержанных в Польше по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Группа состояла из белорусов и украинцев. Об этом сообщила 17 марта газета Rzeczpospolita со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Россия завербовала в шпионскую группу белорусов и украинцев. Их фамилии не называются.

«Людей с российским гражданством сразу бы заметили, наверное, поэтому и вербовали представителей других национальностей», — рассказал неназванный собеседник Rzeczpospolita.

Спецслужбы Польши утверждают, что в задачи группы входило «документирование перевозок оружия, которое поставляется в Украину». Как отметил глава МВД Польши Мариуш Каминский, «подозреваемые также готовились к диверсионным действиям, направленным на то, чтобы парализовать поставки техники, оружия и помощи в Украину». Других подробностей он не раскрыл.

«Шпионов привлекли деньги. У Агентства внутренней безопасности есть доказательства того, что они получали вознаграждение от российских спецслужб на постоянной основе», — пишет Rzeczpospolita.

Прокурор, курирующий расследование, предъявил задержанным обвинение в шпионаже в пользу России и участии в организованной преступной группе, за что предусмотрено наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Напомним, власти Польши 15 марта сообщили о раскрытии сети российских шпионов, которые установили десятки камер на железных дорогах в Польше, в основном на маршрутах, по которым перевозится военная техника и помощь в Украину. Таким образом шпионы отслеживали движение составов и готовили диверсии. Польские спецслужбы разрабатывали преступную группу несколько месяцев.

По состоянию на 16 марта было известно, что таких камер слежения найдено не менее 50, продолжается поиск других камер и GPS-передатчиков, в том числе на автомобильных дорогах, паркингах, складах в приграничном с Украиной регионе.

Ранее белорусские пропагандисты назвали фамилии трех задержанных граждан Беларуси: это 29-летний Владислав Посмитюха, 18-летняя Мария Медведева и 52-летний Николай Москаленко.

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