закрыть
17 марта 2023, пятница, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт: Россия не один раз пожалеет о том, что сбила дрон MQ-9 Reaper

  • 17.03.2023, 13:17
  • 1,702
Военный эксперт: Россия не один раз пожалеет о том, что сбила дрон MQ-9 Reaper

Ответ будет жестким и неожиданным.

США жестко ответят на уничтожение Россией американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что «ответка» США будет, и очень даже серьезная:

«Ответка» США будет, и очень даже серьезная, очень жесткая. Россия не один раз пожалеет о том, что они сбили или способствовали тому, чтобы дрон упал и разбился».

По мнению Жданова, нетипичная активность российского флота в Черном море связана с тем, что россияне «пытаются выловить или поднять какие-то обломки американского беспилотника, который они сбили».

«Глубина залегания где-то 1,5-1,8 тысячи метров. Он не упал в самое глубокое место. На сегодняшний день на такую глубину могут спуститься только специальные глубоководные батискафы. У России есть такие. Есть такой «Лошарик», который кстати занимался диверсионной деятельностью в Балтийском море, был замечен там. На одном из таких кораблей был пожар, по некоторым данным, пока официально не подтвержденным РФ, на нем погибло 14 старших офицеров военно-морских сил России. Но перевезти его сухопутьем - время, а перегнать вместе с материнской подводной лодкой «Белгород», которая их выпускает, на сегодняшний день не представляется возможным, Турция не пропустит. Я сомневаюсь, что у России будут какие-то возможности с такой глубины поднять обломки, но могут попробовать», - отметил эксперт.

Напомним, стало известно, что 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем.

После данного инцидента Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что США продолжат совершать полеты там, где это позволяет международное право.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин