Военный эксперт: Россия не один раз пожалеет о том, что сбила дрон MQ-9 Reaper 17.03.2023, 13:17

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Ответ будет жестким и неожиданным.

США жестко ответят на уничтожение Россией американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что «ответка» США будет, и очень даже серьезная:

«Ответка» США будет, и очень даже серьезная, очень жесткая. Россия не один раз пожалеет о том, что они сбили или способствовали тому, чтобы дрон упал и разбился».

По мнению Жданова, нетипичная активность российского флота в Черном море связана с тем, что россияне «пытаются выловить или поднять какие-то обломки американского беспилотника, который они сбили».

«Глубина залегания где-то 1,5-1,8 тысячи метров. Он не упал в самое глубокое место. На сегодняшний день на такую глубину могут спуститься только специальные глубоководные батискафы. У России есть такие. Есть такой «Лошарик», который кстати занимался диверсионной деятельностью в Балтийском море, был замечен там. На одном из таких кораблей был пожар, по некоторым данным, пока официально не подтвержденным РФ, на нем погибло 14 старших офицеров военно-морских сил России. Но перевезти его сухопутьем - время, а перегнать вместе с материнской подводной лодкой «Белгород», которая их выпускает, на сегодняшний день не представляется возможным, Турция не пропустит. Я сомневаюсь, что у России будут какие-то возможности с такой глубины поднять обломки, но могут попробовать», - отметил эксперт.

Напомним, стало известно, что 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем.

После данного инцидента Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что США продолжат совершать полеты там, где это позволяет международное право.

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