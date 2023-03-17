Шойгу выписал медали пилотам Су-27, атаковавшим дрон США 3 17.03.2023, 13:47

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При этом Москва утверждает, что беспилотник не сбивала.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выписал медали российским пилотам Су-27, которые сбили дрон США MQ-9 Reaper над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском ведомстве заявили о существовании «района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции» и утверждают, что американский дрон якобы залетел в него с выключенными транспондерами.

«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил», - утверждают в Минобороны РФ.

При этом Россия оправдывается и заявляет, что дрон MQ-9 Reaper перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.

Однако глава Минобороны Шойгу решил выписать государственные награды летчикам Су-27, которые участвовали в операции и якобы не сбивали американский дрон. Имя пилотов в Минобороны РФ не назвали.

Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Россия попыталась оправдаться, заявив, что беспилотник сам упал в море.

Однако Европейское командование США опубликовало видео, на котором зафиксирована атака российских Су-27.

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