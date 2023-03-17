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Ученые узнали, как кошки манипулируют людьми

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  • 17.03.2023, 15:06
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Ученые узнали, как кошки манипулируют людьми

Владельцы могут об этом даже не догадываться.

Владельцы кошек могут об этом не догадываться, но, похоже, пушистые друзья нашли способ, как манипулировать людьми, пишет BBC.

В отличие от обычного мурлыкания, эти звуки очень похожи на плач ребенка. Ученые заключили, что кошки намеренно производят такие звуки, понимая, что человеку очень трудно их игнорировать.

В то время как просто мяукающего кота хозяева могут выставить из спальни за дверь, навязчивое просительное мурлыкание часто заставляет владельцев кошек без промедления встать и наполнить миску едой.

Доктор Карен Маккомб, ведущий автор исследования, опубликованного в специализированном журнале Current Biology, сказала, что ее вдохновил на изучение этого предмета собственный кот Пепо.

Ее команда исследователей попросила владельцев котов записывать звуки, издаваемые их любимцами, включая как заискивающее и требовательное мяуканье, так и обычное мурлыкание.

Эти записи проигрывались добровольцам, не имеющим опыта общения с кошками. Они отметили, что «просительное мяукание» менее приятно и выражает большую требовательность.

Оказалось, что разница напрямую зависит от частоты звука, издаваемого голосовыми связками животного.

Кошки могут задействовать свои голосовые связки для извлечения вибраций одновременно на высоких и низких частотах.

«Мы полагаем, что кошки могут значительно манипулировать звуками, если это вызывает нужную реакцию человека», - сказала Маккомб.

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