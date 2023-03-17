Ученые узнали, как кошки манипулируют людьми 7 17.03.2023, 15:06

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Владельцы могут об этом даже не догадываться.

Владельцы кошек могут об этом не догадываться, но, похоже, пушистые друзья нашли способ, как манипулировать людьми, пишет BBC.

В отличие от обычного мурлыкания, эти звуки очень похожи на плач ребенка. Ученые заключили, что кошки намеренно производят такие звуки, понимая, что человеку очень трудно их игнорировать.

В то время как просто мяукающего кота хозяева могут выставить из спальни за дверь, навязчивое просительное мурлыкание часто заставляет владельцев кошек без промедления встать и наполнить миску едой.

Доктор Карен Маккомб, ведущий автор исследования, опубликованного в специализированном журнале Current Biology, сказала, что ее вдохновил на изучение этого предмета собственный кот Пепо.

Ее команда исследователей попросила владельцев котов записывать звуки, издаваемые их любимцами, включая как заискивающее и требовательное мяуканье, так и обычное мурлыкание.

Эти записи проигрывались добровольцам, не имеющим опыта общения с кошками. Они отметили, что «просительное мяукание» менее приятно и выражает большую требовательность.

Оказалось, что разница напрямую зависит от частоты звука, издаваемого голосовыми связками животного.

Кошки могут задействовать свои голосовые связки для извлечения вибраций одновременно на высоких и низких частотах.

«Мы полагаем, что кошки могут значительно манипулировать звуками, если это вызывает нужную реакцию человека», - сказала Маккомб.

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