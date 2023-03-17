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Путин находится в отчаянном положении

  • Джордж Сорос, Project Syndicate
  • 17.03.2023, 15:17
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Путин находится в отчаянном положении
Джордж Сорос
Фото: AP

Прогноз сбывается.

Ровно месяц назад я выступил с речью накануне Мюнхенской конференции по безопасности. С тех пор произошло столько важных событий (и они происходили с такой скоростью), что мои прогнозы месячной давности стоит сравнить с реальным развитием ситуации.

Самые большие изменения произошли в глобальной климатической системе. Здесь я имею в виду как климатические события, так и понимание этих событий климатологами. Главная идея, которую я хотел выразить в Мюнхене, заключалась в том, что глобальная климатическая система очень сильно зависит от происходящего внутри Северного полярного круга. Раньше климатическая система Северного полярного круга была отделена от глобальной климатической системы. Ветры дули в предсказуемом направлении против часовой стрелки. Однако из-за активной человеческой деятельности разделение между климатической системой Арктики и глобальной климатической системой практически перестало существовать.

Холодный воздух стал утекать из Заполярья, а заменяет его теплый воздух, поступающий извне. И поэтому за последние сорок лет температура в Арктике повысилась в четыре раза сильнее, чем в остальном мире, при этом темпы потепления опасно ускоряются. За месяц, прошедший с момента моего выступления, температура в Арктике подскочила выше нормы на двадцать с лишним градусов по Цельсию, поставив рекорд и усилив озабоченность по поводу темпов таяния Гренландского ледяного щита.

В понимании климатологами процессов потепления тоже был сделан большой шаг вперед. Они смогли доказать, что реальные объемы выбросов метана (а это намного более мощный и опасный парниковый газ, чем углекислый газ) выше, чем выбросы из источников, связанных с человеческой деятельностью. Это открытие предполагает наличие других источников выбросов (например, увеличение выбросов метана из тающей вечной мерзлоты), возникших в результате вмешательства человека в природу.

Число климатологов, которые считают, что надо объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, увеличивается, потому что нынешними темпами глобальное потепление неизбежно превысит отметку 1,5ºC. Как заявил в феврале сэр Дэвид Кинг, главный научный советник британского правительства во времена Гордона Брауна, а сейчас глава Консультационной группы по вопросам климатического кризиса, нам нужно «быстро сокращать выбросы парниковых газов и удалять их излишки из атмосферы, однако самая важная и неотложная задача — вновь заморозить Арктику». Это достаточно большая программа, учитывая тот факт, что мы уже отстаем от графика.

Важные изменения произошли и на другом направлении. Речь идет о российской войне против Украины. До октября Украина побеждала на поле боя. Но затем Россия — при помощи Ирана — начала в больших масштабах применять дроны. Цель этих атак заключалась в том, чтобы ослабить моральный дух украинцев: гражданское население оставили без электричества, отопления и воды. Это вынудило Украину перейти в оборону.

Между тем регулярная российская армия находится в отчаянном положении. Она плохо управляется, плохо обеспечивается и серьезно деморализована. Президент Владимир Путин понял это и сделал отчаянную ставку. Он обратился к Евгению Пригожину, организовавшему армию наемников под названием Группа Вагнера и желавшему доказать, что его солдаты способны действовать лучше регулярной армии. Путин разрешил Пригожину заняться вербовкой заключенных в российских тюрьмах. С помощью бывших заключенных и огромной ценой для их жизни (и жизни остальных наемников) Группа Вагнера начала завоевывать территории вокруг города Бахмут, в то время как регулярная армия застряла или даже теряла позиции в других районах Украины.

Ставка Путина сработала, но лишь до определенного момента. Регулярная армия, почувствовав угрозу, начала бюрократическую войну против Пригожина, в которой она победила. Армейский истеблишмент добился, чтобы Пригожину запретили дальнейшую вербовку заключенных, а бойцы Вагнера стали получать неподходящие типы боеприпасов. Несколько недель назад Пригожин стал публично озвучивать свои жалобы, поставив тем самым Путина в трудное положение. Сначала Путин пытался помочь Пригожину. Но истеблишмент поддерживал регулярную армию, и коллективно ему удалось убедить Путина, что Пригожин ставит под угрозу продолжение его правления.

Украина воспользовалась этой внутренней борьбой в России. Президент Владимир Зеленский проконсультировался с руководством своей армии, которое единодушно порекомендовало прокрутить пригожинскую армию в пресловутой «мясорубке», пока она находится в столь невыгодном положении. Благодаря этому украинские войска смогут организовать контратаку, когда они получат обещанное им современное оружие, в особенности танки Леопард-2. Это должно произойти примерно в мае, но может случиться и раньше.

Итак, большинство прогнозов по поводу этой войны, которые я представил в Мюнхене месяц назад (в частности, прогноз мощного украинского наступления этой весной, которое решительным образом изменит ход событий), скорее всего, сбудутся. Я, конечно, в курсе, что целый ряд уважаемых изданий опубликовали статьи, в которых рисуется гораздо более мрачная картина перспектив этой войны. Как их можно примирить с моим оптимистичным мнением? Только с помощью успешной кампании дезинформации.

Путин отчаянно нуждается в соглашении о прекращении огня, но не хочет этого признавать. Глава КНР Си Цзиньпин с ним в одной лодке. Но президент США Джо Байден вряд ли прыгнет в нее, воспользовавшись этим мнимым шансом договориться о прекращении огня, потому что он пообещал: Америка не будет вести переговоры за спиной у Зеленского.

Страны бывшей Советской империи, которые жаждут укрепления своей независимости, не могут дождаться, когда же российская армия будет разгромлена в Украине. В этот момент мечтания Путина о возрождении Российской империи пойдут прахом и перестанут создавать угрозу для Европы.

Разгром российского империализма будет иметь далеко идущие последствия для остального мира. Он принесет огромное облегчение открытым обществам и создаст колоссальные проблемы для закрытых. Но что самое важное, он позволит миру сосредоточиться на своей самой главной проблеме — изменении климата.

Джордж Сорос, Project Syndicate

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