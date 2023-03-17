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Запрет на обслуживание самолетов в Турции вызвал панику в «Белавиа»

  • 17.03.2023, 16:00
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Запрет на обслуживание самолетов в Турции вызвал панику в «Белавиа»

Полеты на этом направлении являются одной из главных статей дохода.

Вчера, 16 марта, турецкое профильное издание AirportHaber сообщило, что аэропорты Турции перестанут обслуживать и заправлять самолеты из Беларуси и России. Речь идет о воздушных судах, которые содержат более 25% американских комплектующих. В случае с авиакомпанией «Белавиа» запрет касается самолетов Boeing. Решение связано с санкциями из-за войны в Украине. Поговорили с сотрудником компании о том, как это скажется на регулярных и чартерных рейсах в Турцию из Беларуси.

В публикации AirportHaber указано, что под запрет попали семь лайнеров «Белавиа», которые осуществляли рейсы из Стамбула в Минск. Перечисленные самолеты — производства американской корпорации Boeing.

Информация о том, что такие санкции могут быть введены, опубликовало агентство Reuters еще 4 февраля текущего года. Уже тогда поставщик наземных услуг аэропорта Турции Havas предупреждал российских и белорусских авиаперевозчиков, что может прекратить их обслуживание. Havas отправил письмо незадолго до встречи официальных лиц США с представителями турецкого правительства и частного сектора (на ней обсуждалось сотрудничество по вопросу санкций против России).

AirportHaber сообщает, что обслуживание американских самолетов, принадлежащих российским и белорусским авиакомпаниям, прекратилось с 14 марта. Однако известно, что рейсы из Минска в Стамбул и обратно в последние дни осуществлялись по расписанию. Турция — одно из самых популярных авианаправлений из Беларуси. Например, только рейс B2784 Стамбул - Минск (который упоминается в списке ограничений) «Белавиа» выполняет шесть раз в неделю.

Один из сотрудников «Белавиа» на условиях анонимности рассказал «Зеркалу», что тема ограничения обслуживания в Турции обсуждается среди работников, но подробных комментариев руководство компании пока не давало.

— Под запрет подпадает как минимум заправка самолета топливом, уборка, техническое сопровождение, бортовое питание по необходимости, — рассказал наш собеседник. — Если запрет не будет снят, то это сильно ударит по бюджету «Белавиа». Турция чуть ли не главная статья дохода. Любая авиакомпания хорошо зарабатывает на чартерах, — отметил наш собеседник.

В российской авиакомпании «Аэрофлот» уже заявили, что авиакомпания «выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов». По информации российских СМИ, «Аэрофлот» просто заменил свои Boeing на рейсах в Турцию на Airbus 320. Но возможно ли такое решение проблемы в белорусской авиакомпании?

— Да, помимо Boeing у нас есть самолеты бразильской компании Embraer. Но этот борт не рассчитан на такие дальние расстояния: при полете из Минска в Турцию (а перелет составляет в среднем около 5 часов. — Прим. ред.) выработает топливо практически полностью. Из опыта скажу, что и четыре часа перелета для него много. Смысл этого самолета в том, чтобы из Минска летать в Европу продолжительностью около часа, — поясняет сотрудник «Белавиа». — Технически перелет в Турцию выполнить можно, но с промежуточной посадкой для дозаправки.

По словам собеседника, сейчас нет альтернативных вариантов добраться напрямую из Беларуси в Турцию и обратно кроме как на бортах «Белавиа». Дело в том, что турецкие авиалинии к нам полеты не выполняют.

— Сегодня полет выполняет рейс «Белавиа» B2785 из Минска в Стамбул. С нетерпением ждем деталей этого рейса, — делится он.

Журналистка «Зеркала» позвонила в «Белавиа» как заинтересованная гражданка, которая планирует в ближайшее время лететь из Стамбула в Минск.

— Увидела новость о прекращении обслуживания самолетов в Турции. Что-то изменилось? Можно ли покупать билет?

— Билеты продаются, рейсы выполняются в штатном режиме.

— А если вдруг я куплю билет и что-то изменится? Вернут ли деньги?

— Если отменяется рейс авиакомпанией по любому направлению, то будет полный возврат стоимости.

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