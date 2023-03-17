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Что дает ордер Гааги на арест Путина: объяснение генпрокурора Украины

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  • 17.03.2023, 18:51
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Что дает ордер Гааги на арест Путина: объяснение генпрокурора Украины

Это историческое решение для Украины и всей системы международного права.

Ордер Гааги на арест российского диктатора Путина означает, что за пределами РФ его должны арестовать и передать в суд. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Украины Андрея Костина.

- Отныне у российского президента есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовской-Беловой, - говорится в сообщении.

Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. Костин заявил, что мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности.

- Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Это лишь начало долгого пути к восстановлению справедливости, - добавил генпрокурор.

Отдельно Костин сообщил в производствах, в которых Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше.

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