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Джо Байден: Путин явно совершил военные преступления

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  • 18.03.2023, 8:39
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Джо Байден: Путин явно совершил военные преступления

Президент США поддержал выдачу ордера на арест главы Кремля.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин «явно совершил военные преступления», и выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест оправдана.

«Однако проблема в том, что это признается не во всем мире, в том числе не признается у нас. Но я думаю, это очень сильное заявление», - цитирует слова Байдена The New York Times.

Решения Международного уголовного суда обязательны к исполнению в странах, подписавших учредивший его в 1998 году международный договор - Римский статут. Речь идет о 123 государствах, в том числе всех странах Европы, Южной Америки, а также Таджикистане, ЮАР, Афганистане, ЦАР и Нигерии. Однако среди них нет США - как и России.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, выступая вечером того же дня в эфире телеканала CNN, уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Путин арестован согласно ордеру МУС, если прибудет в Соединенные Штаты. Кирби сказал, что в любом случае считает такой визит президента РФ «маловероятным».

О том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, было сообщено на сайте МУС в пятницу, 17 марта. Суд подозревает президента России в военных преступлениях, в частности насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ. Имеются достаточные основания считать, что Путин несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он «не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем», говорится в сообщении.

Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В постановлении МУС указывается, что у суда в Гааге «имеются достаточные основания полагать, что она несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, поскольку совершила эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц».

Решение Международного уголовного суда приветствовали в Брюсселе и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам назвал ордер на арест Путина «историческим решением, с которого начнется историческая ответственность».

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