Арест Путина реален: как работает МУС в Гааге 18.03.2023, 13:31

Есть два варианта доставки главы РФ на скамью подсудимых.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина и российской чиновницы Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка.

Россия сразу отвергла обвинения, а представитель министерства иностранных дел заявила, что суд «не имеет никакого значения» в России. Однако все же диктатора могут выдать сами россияне, если этого захотят, сообщает CNN.

Как работает Международный уголовный суд

Международный уголовный суд, расположенный в Гааге (Нидерланды), и созданный в соответствии с договором под названием Римский устав, действует независимо от ООН и его не следует путать с Международным судом ООН, который тоже заседает в Гааге.

Большинство стран на Земле, а именно 123, являются участниками Римского устава, однако есть такие громкие исключения, как США, Россия или даже Украина.

Любой обвиняемый в преступлении, подпадающем под юрисдикцию суда в странах, подписавших договор, может предстать перед судом. Однако суд судит людей, а не страны и концентрируется на тех, кто несет наибольшую ответственность: лидеров и чиновников. И хоть Украина не является членом суда, она ранее признала его юрисдикцию. Таким образом, Путин может быть обвинен судом в совершении военных преступлений в Украине.

Справка: МУС рассматривает четыре вида преступлений: геноцид, преступления против человечности, агрессии и военные преступления.

Как МКС возбуждает дело и проводит расследование

Судебное разбирательство может начаться одним из двух способов: дела на расследование могут направить либо национальное правительство, либо Совет Безопасности ООН, хотя суд работает независимо от организации.

Поскольку Россия почему-то до сих пор является членом Совбеза ООН, она имеет право ветировать действия Совета. Так что иски против страны-агрессора подали 39 национальных правительств, большинство из которых европейские.

Следует заметить, что если правосудие в целом двигается медленно, то международное правосудие еще медленнее. Расследование в МКС занимает много лет и пока было вынесено лишь несколько обвинительных приговоров.

Предварительное расследование боевых действий на Востоке Украины длилось более 6 лет — с апреля 2014 года по декабрь 2020 года. Тогда прокурор заявил, что есть доказательства военных преступлений и преступлений против человечности. Следующие шаги замедлились из-за пандемии COVID-19 и нехватки ресурсов суда, проводящего многочисленные расследования.

Есть ли шанс, что Путин побывает в зале суда

МУС не проводит заочных судебных процессов. Есть два варианта задержания Путина: либо он будет выдан Россией, либо будет арестован за пределами России.

Да, вероятность того, что российский президент физически увидит внутреннюю часть зала суда, пока остается на «троне», кажется незначительной. Однако профессор права Нью-Йоркского университета и соредактора онлайн-форума Just Security Райан Гудман подчеркнул, что международный протест против диктатора уникален, «и это может дать суду возможность действовать по-другому».

«Трудно судить о расследовании МУС, основываясь на прошлой практике. В ситуации с Украиной прокурор опирается на чрезвычайную поддержку из десятков стран. За которым, как я ожидаю, последует вливание ресурсов», – сказал Гудман.

Он добавил, что расследование МУС может повлиять на дипломатическое пространство для переговоров и ослабить власть Путина внутри самой России.

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