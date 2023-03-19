Politico: НАТО перебросит 300 тысяч солдат к границам с Беларусью 10 19.03.2023, 8:44

8,022

Альянс усиливает защиту на восточном фланге.

НАТО хочет усилить свою группировку на восточном фланге на границе с Беларусью и РФ. Североатлантический альянс планирует разместить до 300 тысяч военных.

Об этом пишет Politico.

Для этого нужно убедить отдельные страны передать военных, провести обучение, улучшить инфраструктуру, а также предоставить много дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.

Один из высокопоставленных чиновников НАТО сообщил, что на данный момент для противостояния РФ необходимо увеличить количество находящихся в состоянии готовности войск и сил.

Экс-помощник генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования сил Генрих Браусс заявил, что существует несколько уровней «готовности». Первый может состоять из 100 тысяч военных, которые готовы к перекидыванию за десять дней. Этот уровень может быть сформирован из Польши, Норвегии и стран Балтии.

Второй эшелон войск будет поддерживать военных, готовых к развертыванию, из таких стран как Германия в течение от 10 до 30 дней. Для этого многим союзникам нужно будет активизировать усилия по призыву и увеличению расходов на оборону. То есть, нужно будет покупать еще больше оружия, боеприпасов, а также оборудования.

В то же время экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что «готовность» заключается еще в ряде деталей. В частности, артиллерийскому батальону, чтобы поддержать свой уровень мастерства «надо делать Х выстрелов в год с целью планирования». Танковый же батальон должен поражать цели, реагировать на различные обстоятельства, а также показывать свое мастерство в движении как днем, так и ночью, поражая движущиеся цели. А это очень сложно, подытожил Ходжес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».