закрыть
19 марта 2023, воскресенье, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кремле начался сущий кошмар

7
  • 19.03.2023, 11:18
  • 7,642
В Кремле начался сущий кошмар
Фото: Bloomberg

В ход пошли забытые неконвенционные способы выражения «мнения».

Телеграм-канал «Родина слонов» поделился эпическим постом, опубликованным на Reddit и описывающим значение ордера МУС для России:

— И тут в Кремле начался сущий кошмар. Спикеры наперебой выхватывали друг у друга микрофон, желая подробно рассказать, почему им неинтересно мнение Гаагского суда.

Некоторые спикеры демонстративно плевали в объектив снимавших их камер, дабы показать свое наплевательское отношение к суду (к огорчению стоящих за ними операторов).

В ход пошли забытые неконвенционные способы выражения равнодушия: каблуки ботинок бились о трибуны, взлетали в воздух средние пальцы, а также большие, зажатые в кулак.

Самые равнодушные выступали по три раза и требовали срочного заседания СовБеза, которому предстояло бы определить степень государственного пофигизма, вплоть до общенационального митинга незаинтерисованности «А нам все равно!» (бюджетников уже оповестили).

Под конец вакханалии пресс-секретарь сообщил, что не владеет информацией, поедет ли президент в 123 страны, которые еще вчера были объявлены недружественными. «Президент пока сидит на чемоданах в раздумьях», – завершил он интервью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин