В Кремле начался сущий кошмар 7 19.03.2023, 11:18

7,642

Фото: Bloomberg

В ход пошли забытые неконвенционные способы выражения «мнения».

Телеграм-канал «Родина слонов» поделился эпическим постом, опубликованным на Reddit и описывающим значение ордера МУС для России:

— И тут в Кремле начался сущий кошмар. Спикеры наперебой выхватывали друг у друга микрофон, желая подробно рассказать, почему им неинтересно мнение Гаагского суда.

Некоторые спикеры демонстративно плевали в объектив снимавших их камер, дабы показать свое наплевательское отношение к суду (к огорчению стоящих за ними операторов).

В ход пошли забытые неконвенционные способы выражения равнодушия: каблуки ботинок бились о трибуны, взлетали в воздух средние пальцы, а также большие, зажатые в кулак.

Самые равнодушные выступали по три раза и требовали срочного заседания СовБеза, которому предстояло бы определить степень государственного пофигизма, вплоть до общенационального митинга незаинтерисованности «А нам все равно!» (бюджетников уже оповестили).

Под конец вакханалии пресс-секретарь сообщил, что не владеет информацией, поедет ли президент в 123 страны, которые еще вчера были объявлены недружественными. «Президент пока сидит на чемоданах в раздумьях», – завершил он интервью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».