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Лукашенко получил первый чувствительный удар на границе с Польшей

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  • 19.03.2023, 11:29
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Лукашенко получил первый чувствительный удар на границе с Польшей

Грузоперевозки в Беларуси рухнули на треть.

Грузооборот в Беларуси в январе-феврале 2023 года составил 10,9 млрд. тонно-километров, сообщает afn.by со ссылкой на Белстат.

Таким образом перевозки грузов снизились на 33,6% к аналогичному периоду 2022 года.

При этом за отчетный период пассажирооборот составил 3171,7 млн. пассажиро-километров и вырос на 16,9% к январю-февралю 2022 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 253,6 млн. человек, что на 3,9% больше по сравнению с январем-февралем 2022 года.

Резкое падение объема грузперевозок произошел на фоне закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники» в ответ на приговор журналисту Анджею Почобуту и закрытия для белорусских фур погранперехода «Кукурыки-Козловичи».

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