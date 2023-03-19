Путин катался по разрушенному Мариуполь в куртке за $19,5 тысяч 9 19.03.2023, 18:20

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И нарушил ПДД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин ездил по Мариуполю с соблюдением всех правил дорожного движения, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Однако, видео на сайте Кремля опровергает утверждение пресс-секретаря. Ни президент РФ, ни сопровождающий его вице-премьер Марат Хуснуллин не пристегнуты. Согласно КоАП, Владимир Путин должен был бы заплатить штраф в тысячу рублей, если бы его остановила ДПС.

Для осмотра уничтоженного российской армией города Путин выбрал комфортабельную японскую Toyota. А одеться решил в свой любимый стеганный пуховик от итальянского премиального бренда Loro Piana. Год назад он стоил почти $19,5 тысяч. Именно в этом пуховике Путин в прошлом марте выступал на митинге в Лужниках.

О поездке Путина в Мариуполь сообщили только через 10 часов - вероятно, для обеспечения безопасности президента РФ. Первые сообщения появились на лентах агентств в 5 утра в воскресенье. На приборном щитке машины, которой управляет Путин, часы показывают 7:11 (то есть начало восьмого вечера, так как в 7 утра в городе должно быть уже светло). От Мариуполя до линии фронта менее 200 километров, в конце февраля назначенные российскими военными власти города сообщали о работе ПВО в районе порта. Сейчас у ВСУ нет ракетных систем, которые добивают до Мариуполя, однако для атак на такие расстояния могут использоваться беспилотники.

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