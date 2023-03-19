Путин в Мариуполе встретился с семьей мародеров 4 19.03.2023, 20:08

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Предателей идентифицировали местные жители.

Жители Мариуполя идентифицировали людей, которые засветились в пропагандистском видео с визитом Путина. Эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале советник мэра Петр Андрющенко.

Примечательно, что в одном кадре с диктатором засветились Екатерина Лоткова и ее муж Дмитрий Лотков, которые во время бомбежек города, как сообщает Андрющенко, занимались мародерством.

Также в этом кадре присутствует Алексей Бондаренко по кличке «Химик». Утверждается, что он друг семьи Лотковых.

На следующем кадре виден пожилой мужчина – Николай Лотков, отец Дмитрия Лоткова.

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