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Путин в Мариуполе встретился с семьей мародеров

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  • 19.03.2023, 20:08
  • 10,844
Путин в Мариуполе встретился с семьей мародеров

Предателей идентифицировали местные жители.

Жители Мариуполя идентифицировали людей, которые засветились в пропагандистском видео с визитом Путина. Эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале советник мэра Петр Андрющенко.

Примечательно, что в одном кадре с диктатором засветились Екатерина Лоткова и ее муж Дмитрий Лотков, которые во время бомбежек города, как сообщает Андрющенко, занимались мародерством.

Также в этом кадре присутствует Алексей Бондаренко по кличке «Химик». Утверждается, что он друг семьи Лотковых.

На следующем кадре виден пожилой мужчина – Николай Лотков, отец Дмитрия Лоткова.

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