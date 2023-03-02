«Молдавский фронт»: что задумал Кремль в Кишиневе 1 2.03.2023, 10:42

5,706

Кремлевские силы расшатывают ситуацию в Молдове.

Кремль активно расшатывает ситуацию в Молдове посредством протестов в Кишиневе, «мобилизуя» оккупационный контингент в Приднестровье. Судя по последним событиям, российские спецслужбы готовятся к «гибридному» удару с целью свержения проевропейской власти во главе с президентом Майей Санду и открытия «второго фронта"» против Украины со стороны ПМР, пишет «Апостроф».

Как отмечает бывший спикер сената Румынии, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, россияне могут действовать по сценариям, которые Москва использовала до открытого вторжения в Украину.

- Пока нет непосредственной угрозы для Молдовы, потому что Москва не смогла захватить Одессу и прийти в Приднестровье, — сказал Мирча Джоанэ.

Тем не менее, заместитель генсека НАТО предположил, что «гибридный сценарий» против Молдовы может в целом совпадать с действиями РФ против Черногории в 2016 году, когда была осуществлена попытка государственного переворота.

Xаос и диверсии

В целом, по мнению экспертов, задача российских спецслужб – спровоцировать хаос в деятельности органов власти, а также дестабилизировать ситуацию через социальные протесты и кибератаки.

Социальная карта раскручивается полным ходом. В минувший вторник в столицы Молдовы прошел антиправительственный митинг, основную массу протестующих составили члены партии «Шор», руководителем которой является пророссийский политик Илан Шор, в отношении которого в 2022 году США ввели санкции. Участники протестовали против режима чрезвычайной ситуации в Молдове, введенного из-за кремлевской агрессии против Украины, который спровоцировал социально-экономические трудности. Местные журналисты отмечали, что в акции принимали участие не только граждане Молдовы, но и россияне.

- Пророссийские митинги в Молдове в последнее время слишком многолюдные. Такой массы людей на первоначальном этапе достаточно, чтобы захватывать административные здания или даже аэропорт в Кишиневе примерно по тому же сценарию, как «туристы Путина» в феврале 2014 года начали «гибридную» оккупацию Крыма. Цель Москвы не просто «взять» Молдову, но и отвлечь силы стран НАТО. Прежде всего, Румынии, - говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Президент Молдовы Майя Санду пару недель назад сообщила о планах Кремля совершить государственный переворот в Кишиневе. По ее сведениям, Москва намерен сменить власть в Молдове под видом «гибридных» протестов пророссийской оппозиции.

Удар российским десантом?

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил информацию о подготовке переворота силами российских военных.

- Наша разведка перехватила документ. Я открыто об этом сказал, привез эту информацию в ЕС и передал ее Майе Санду. Там есть доказательства, что они хотели сменить руководство Молдовы. Каким образом они могут это сделать? Границ с Молдовой я не вижу. То есть будет высадка (десанта). Мы говорим об атаке из Приднестровья или атаке из Кишинева, — сказал Зеленский на пресс-конференции 24 февраля.

В последнее время в информационном пространстве циркулирует версия, что Москва нацелена любыми средствами организовать воздушное сообщение с Кишиневом чтобы транспортировать туда военную технику и личный состав для открытия «второго фронта» со стороны Приднестровья.

Другое дело, что такой финт выглядит фантастикой именно в силу географических особенностей региона – с Запада туда не попадешь, поскольку там находится Румыния, с востока – Украина. Российские самолеты попросту туда не долетят, хотя это не отменяет факта, что Москва готовит переворот в Молдове.

- Более интересной целью россияне может стать аэродром в Маркулешты, захватив который с территории ПМР, они постараются выйти на Бельцы, а затем на Фалешты. Таким образом Кишинев будет отрезан от северной части Молдовы. Бросать сразу российский спецназ на захват аэропорта в Кишиневе бессмысленно, так как они туда просто не долетят. ВСУ им точно не позволят, - говорит военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Военные сборы» в Приднестровье

Пытаясь усилить панику, российский МИД активно раскачивает лодку, обвиняя ВСУ в якобы «радиоактивной провокации» вблизи непризнанной «республики», а на территории ПМР объявили проведение трехмесячных военных соборов. Такие мобилизационные действия являются прямой угрозой Киеву и Кишиневу, так как имеющихся оккупационных сил в ПМР явно недостаточно, чтобы начать «войну» с Украиной или законной властью Молдовы.

«Официально» на территории «республики» находится небольшой российский военный контингент в около 1,5 тысячи человек – два батальона. Один из них охраняет склад с вооружениями в селе Колбасное, а второй входит в состав «миротворческих сил», которые патрулируют «границу» между Молдовой и ПМР.

- Боеспособность этих сил просто минимальна, потому что там многие контрактники – местные жители, которые получили российский «паспорт» или осевшие в регионе выходцы из РФ. Вот «вооруженные силы» ПМР – более серьезная структура, в которых около 10 тыс. человек. Хотя это не точно. Для военного переворота в Молдове таких сил явно мало, но если возникнет воздушный мост с РФ, то ситуация может измениться. Хотя, повторюсь, такого «воздушного моста» не будет, - отметил российский военно-политический эксперт из Праги Юрий Федоров.

Дабы увеличить этот контингент Кремлю нужны налаженные логистические маршруты, в том числе посредством проведения государственного переворота и свержения правительства Санду. В случае такого сценария, риски открытия второго фронта против Украины существенно возрастают. Тем не менее, после недавнего назначения новым молдавским премьер-министром Дорина Речана, силовика, в прошлом министра внутренних дел, есть основания полагать, что Кишинев удержит ситуацию под контролем, нейтрализуя кремлевских провокаторов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».