Офицер ВСУ: Вся российская армия может совершить «жест доброй воли» 1 2.03.2023, 15:36

1,842

Алексей Гетьман

Есть два сценария развития войны в Украине.

На фоне того, что у России нет явных успехов на фронте в Украине, Кремль пытается раскачать Молдову. Какие планы могут быть у РФ в этой стране? На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил майор запаса Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

— Еще несколько недель назад появилась информация о том, что в Молдове планируется государственный переворот. Для этого группа «кадыровцев» собиралась пробраться в Кишинев. Вот и на днях в столице Молдовы были антиправительственные митинги, инспирированные россиянами.

Они хотят посмотреть, какой будет реакция международного сообщества на происходящее в Молдове. Хотят спровоцировать Украину, чтобы ВСУ пришлось вмешаться, если в соседней стране начнутся боевые действия. Сейчас мы следим за развитием ситуации в Приднестровье. Очевидно, что происходящее там идет с подачи РФ, проплачено ей и контролируется Кремлем.

— Представляют ли опасность российские военные, которые находятся в Приднестровье?

— Оперативная группа военнослужащих России, которая находится в Приднестровье в районе села Колбасна, небольшая. Это примерно две тысячи человек, которые могут нести военную службу, вести боевые действия. От 6 до 10 тысяч, по разной информации, занимаются обслуживанием — работой, которая не связана с воинской службой.

Это остатки 14-ой российской армии, которая оттуда вышла в 1995-ом году. Там находятся 150 гектар складов в районе села Колбасна. На этих складах — около 20 тысяч тонн разных снарядов, вооружений. Эта группировка там находится, чтобы охранять склады. Наступать, атаковать, вести боевые действия с этой группировкой практические невозможно.

Многие из тех, кто в ней служит, родились в 1990-ые, 2000-ые годы. По сути, они молдаване, которые там работают за зарплату. Хоть и имеют российские паспорта и военные билеты, но их навряд ли можно четко позиционировать, как россиян. Они и близко не будут воевать за «русский мир», «русских дух». Они просто зарабатывают деньги и если начнутся боевые действия, то участвовать в них они не будут.

— Может ли Россия попытаться вывезти оружие и боеприпасы из Приднестровья?

— Попытаться может, но вывезти — нет. Эта территория, можно сказать, практически анклав. Вывезти через Молдову у них точно не получится, через Украину — тем более. Скорее всего, желание у них есть, но тут дистанция огромного размера между желаемым и реальностью.

— Долгое время сильным оружием россиян были массированные удары. Почему их нет на протяжении трех недель?

— Россия готовится. В Черное море вышли на боевое дежурство пять кораблей, которые могут нести крылатые ракеты «Калибр». На разных аэродромах они рассредоточили стратегическую авиацию, основные три вида бомбардировщиков. Россия готова к атаке. Сейчас тестируют нашу противовоздушную оборону. Ведь запас дальнобойных и высокоточных ракет у них уже критически маленький.

Людей они не берегут, а оружие экономят. Российские матери солдат-то нарожать могут, а оружие пока еще рожать не научились. Кремль боится остаться вообще без ракет.

Россияне потратили до 90% некоторых очень дорогих своих ракет на то, чтобы подорвать энергетическую инфраструктуру Украины. Тем не менее, результата они не добились. Энергетика наша жива, а ракеты, в зависимости от классификации, стоят миллионы долларов.

Вот стреляют они такой ракетой по подстанции, нанесут небольшой финансовый ущерб, а мы ремонтируем эти станции меньше чем за сутки. Военной, экономической логики в этом нет никакой. Кремль это делает для того, чтобы украинцам внутри страны, как говорят в Одессе, попортить нервы.

— Сейчас в Китае находится Лукашенко, американский Институт изучения войны связывает его визит с тем, что белорусский диктатор может начать помогать возить оружие из Китая в Россию. Насколько вероятен такой сценарий, что Пекин будет помогать Кремлю с оружием?

— Да, так и будет. Сначала Пекин предложил «мирный план» из 12-ти пунктов, который, говоря не дипломатическим языком, просто был высмеян. Это были 12-ть пунктов ни о чем. Тогда они переименовали его в «позицию Китая». Их предупредили наши друзья из США, что если Китай перейдет «красные линии», то столкнется с определенными сложностями, санкциями.

Понятно, что для Китая Россия — это примерно, не хочу обидеть белорусов, как Беларусь для РФ. Они не видят в ней какого-то серьезного конкурента или партнера. Россия рассказывает внутри страны, какая она великая. Даже многие люди в Беларуси и Украине почему-то в это верят.

Но стоит открыть ту же «Википедию» и посмотреть валовый внутренний продукт, который производится в России и сравнить его с ВВП других стран. Так вот, российский ВВП — на уровне Бразилии, меньше, чем в Британии, Германии, Италии. Если сравнивать с США или Китаем, то РФ в 15-20 раз производит меньше товаров и услуг. Ее экономика в разы слабее. Даже бюджет Пентагона примерно в три раза больше, чем бюджет РФ.

Естественно, что Китай не хочет ссориться с Америкой из-за России. Между руководством Китая и Америки был заключен неофициальный договор. Не так давно лидеры этих стран встречались. Они решили, что мир стал двухполюсным. На одном полюсе — Китай, на другом — США. Такой вывод можно сделать из этих встреч. Дальше они будут бороться за лидерство, но в этом двухполюсном мире Россия вообще не просматривается.

Лукашенко приехал, чтобы договориться с Китаем про поставки оружия через Беларусь в Россию. Для того, чтобы Китай мог обойти санкции, которые могут быть на него наложены в результате сотрудничества с РФ.

Не думаю, что даже поставляя какое-то оружие в Россию через Беларусь, Китай может как-то существенно улучшить ситуацию для Кремля на фронте в Украине или заработать денег. Речь идет о суммах в районе погрешности. Для Китая это не принципиально.

Это принципиально для диктатора Лукашенко. Выражаясь простым военным языком, Лукашенко решил просто прогнуться перед Путиным. Показать ему свое союзничество, помочь.

Думаю, что Китай не пойдет на конфликт с США и всем цивилизованным миром из-за России. Для Китая РФ этого не стоит.

— Чего нам ждать от хода войны в ближайшее время?

— От Министерства обороны Украины, руководителей Главного управления разведки идет противоречивая информация. Генералы считают, что война может закончиться даже к концу лета. Другие считают, что она растянется на несколько лет. Правы и те, и те, как бы это странно не звучало.

Дело в том, что когда идет разговор об окончании войны до конца лета, то об этом говорит наша разведка — Кирилл Буданов (начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины — прим.). Он говорит, что победа будет достигнута военно-политическим образом.

Известно, что мы планируем серьезные контрнаступательные действия. Наши партнеры по НАТО, Институт исследования войны, говорит о том, что мы должны освободить максимальное количество территории. Тогда россияне под давлением ВСУ, санкций, выведут свои войска из Украины.

Министр обороны Великобритании говорил, что сейчас на линии фронта сосредоточено 97% боеспособной российской армии. Это не только его наблюдение, но и других разведок. Это означает, что военнослужащие, которые сейчас воюют, — это практически вся российская армия. Это вся российская техника: броне, артиллерийская. Никаких складов, запасов у них больше нет. Они вытянули весь металлолом, что у них был.

Когда они пойдут в наступление, а мы пойдем в контрнаступление, ВСУ могут просто разбить всю российскую армию. Про какую войну тогда можно будет говорить, если не с кем будет воевать. Российской армии просто не будет.

Они это понимают и если их наступление не принесет результатов, то вполне возможно, что РФ просто выведет свои войска после нашего контрнаступления, как они делали это возле Херсона. Они называют это «жестами доброй воли».

Если они этого не сделают и останутся вести оборонительные бои, то, естественно, до конца года мы не сможем их выдавить с нашей территории. Тогда война может растянуться еще на несколько лет. Это будет уже более позиционная война.

В общем, оба прогноза про сроки окончания войны правильные. Все зависит от того, как себя поведет Россия после контрнаступления ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».