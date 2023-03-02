Что бойцы РДК говорили о своих планах 2.03.2023, 17:24

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Ранее российские добровольцы говорили, что готовы воевать на территории РФ.

Сегодня росСМИ сообщили о боях в Брянской области. Ответственность за акцию взял на себя «Русский добровольческий корпус» РДК.

Nv.ua обратился к бойцу РДК Илье Богданову, но тот от комментария отказался, сославшим на официальные данные с Telegram-канала корпуса. Однако Богданов подтвердил, что на территории РФ находились представители именно его подразделения и попросил ждать официального сообщения.

Между тем, бойцы РДК в беседе с NV ранее уже озвучили планы по военным действиям на территории Российской Федерации. Так, они считают, что когда ВСУ выйдут на границы с РФ, то украинская армия не сможет их остановить, и они пересекут границы. Тогда в РФ начнется гибридная война — точно такая же, как в 2014 году, когда Россия вторглась на Донбасс. Причем РДК, будучи многочисленным, планирует войти также в Курскую, Белгородскую и другие соседние области РФ.

В РДК считают, что такой марш-бросок не вызовет противления в международном сообществе. Потому что в ответ на вопрос «на Россию напали?» будет ответ «нет, это же русские, проводят разборки русских с русскими, это их право на самоопределение».

Тем самым, позиция РДК состоит в том, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше активных людей в России, которые недовольны Путиным и готовы к военным действиям. Таким образом начнется противостояние уже внутри Российской Федерации, и нынешняя власть в лице российского президента этому способствует, уверены в РДК.

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