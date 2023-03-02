Стало известно, каким дроном партизаны атаковали самолет А-50 в Мачулищах 6 2.03.2023, 17:45

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Его свободно можно купить в Беларуси за 5700 рублей.

В воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», который находится вблизи Минска, в результате взрывов был поврежден российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У.

Как пишет zerkalo.io, в совокупности вся информация о самолете за последнее время, позволяет сделать вывод, что партизаны использовали дрон DJI FPV — только эта модель китайского производителя оснащается очками для управления полетом. Полный комплект свободно продается в Беларуси, сегодня его можно приобрести, например, за 5695 рублей.

Без модификации такой квадрокоптер может управляться и передавать видеосигнал на дальности до 10 километров и имеет максимальную скорость полета до 140 километров в час.

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