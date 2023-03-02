Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть 1 2.03.2023, 19:57

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Потолок цен на российскую нефть ввели страны «Большой семерки» и ЕC.

Индия покупает российскую нефть по ценам значительно ниже потолка цен — $60 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Вашингтон постоянно обсуждает с Нью-Дели закупки Индией российской нефти. Решение властей азиатской страны не нарушать потолок цен устраивает Белый дом, утверждают чиновники. По их словам, то, что Индия приобретает нефть из России с большими скидками, положительно влияет и на экономику страны, и на глобальный уровень нефтяных цен.

На этой неделе в Нью-Дели прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен на встречу представителей стран G20. Он призвал коллег осудить российскую агрессию в Украине и подчеркнул, что война влияет на мировые цены на продовольствие и энергоносители, отмечает агентство.

В прошлом году Индия стала одним из основных покупателей российской нефти. В среднем за неделю с 17 по 24 февраля страна импортировала 0,81 млн баррелей нефти в день из России, писал Bloomberg. Больше закупал только Китай — 1,1 млн баррель в день. В целом спустя год после вторжения морской экспорт сырой нефти из России оказался близок к рекорду с начала войны.

В то же время индийские импортеры российской нефти все чаще испытывают проблемы при совершении сделок. Руководителям нефтеперерабатывающих заводов приходится доказывать западным банкам, что они не нарушают потолок цен на нефть. Банки требуют все больше доказательств и дополнительно проверяют контрактные документы, а также информацию о доставке и страховании, сообщал Bloomberg.

Одной из таких компаний оказалась государственная Hindustan Petroleum, писал Bloomberg ранее со ссылкой на топ-менеджера компании. Западные банки отказались проводить платеж по покупке российской нефти, так как Hindustan Petroleum не раскрыла стоимость сделки. В связи с этим банки опасались нарушения санкций в отношении России.

Потолок цен на российскую нефть ввели страны «Большой семерки» и Евросоюза. Он вступил в силу в начале декабря. Западным банкам, а также страховым и логистическим компаниям запретили оказывать услуги предприятиям в третьих странах, которые покупают баррели в России по цене выше $60.

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