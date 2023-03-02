Названы смартфоны с лучшими камерами 2.03.2023, 21:46

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Новым королем мобильной фотографии назвали Magic5 Pro.

Если вы любите фотографировать и высоко цените качество снимков, специалисты портала DxOMark, которые регулярно тестирует смартфоны по разным критериям, обновили рейтинг лучших камерофонов, добавив новую модель на первое место, передает УНИАН.

Новым королем мобильной фотографии назвали недавно анонсированный Honor Magic5 Pro, который поступит в продажу в Европе 6 апреля. Он обошел и iPhone 14 Pro Max, и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Почему Honor Magic5 Prо лучший

отличные характеристики зума;

широкий динамический диапазон;

хорошая детализация и низкий уровень шума;

быстрый и точный автофокус;

точные цвета и хорошая экспозиция на ночных снимках, а также очень хорошая изоляция объекта в режиме боке.

В заключении экспертов DxOMark практически нет минусов. Если и искать недостатки, то они незначительные: иногда неестественный оттенок кожи, нестабильность фокусировки в режиме боке, а также ограниченная глубина резкости для групповых снимков и насыщенных сцен.

По совокупности всех оценок Honor Magic5 Pro набрал 152 балла. Предыдущий лидер в лице Mate 50 Pro с 149 баллами на втором месте. Google Pixel 7 Pro и Magic 4 Ultimate, набравшие по 147 баллов, разделили третье и четвертое места. iPhone 14 Pro Maх замыкает пятерку лидеров.

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