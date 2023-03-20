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В Беларуси экскурсоводов лишают лицензий

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  • 20.03.2023, 10:26
  • 3,310
В Беларуси экскурсоводов лишают лицензий

Лицензии отзывают по специальным спискам.

В Беларуси продолжаются случаи лишения лицензий у экскурсоводов по спискам сверху. Это уже не первый случай, когда люди теряют свои лицензии без объективных причин.

По информации, которую получил канал Telegram-канал «Хартия97%» от читателей, свидетельства об аттестации экскурсоводов аннулируются «в связи с выявленным несоответствием профессиональным и этическим требованиям».

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