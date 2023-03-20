В Беларуси экскурсоводов лишают лицензий

В Беларуси продолжаются случаи лишения лицензий у экскурсоводов по спискам сверху. Это уже не первый случай, когда люди теряют свои лицензии без объективных причин.
По информации, которую получил канал Telegram-канал «Хартия97%» от читателей, свидетельства об аттестации экскурсоводов аннулируются «в связи с выявленным несоответствием профессиональным и этическим требованиям».
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