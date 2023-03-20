Блогер Игорь Лосик совершил попытку суицида в колонии7
- 20.03.2023, 10:40
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Он доставлен в медсанчасть.
Блогер Игорь Лосик совершил попытку суицида в колонии.
Об этом сообщили правозащитники «Весны» со ссылкой на несколько источников. Известно, что политзаключённый Игорь Лосик в ШИЗО новополоцкой колонии длительное время держал голодовку, после чего порезал себе руки и шею.
Игоря спасли и отправили медсанчасть.
Игорь Лосик был осужден на 15 лет лишения свободы.
Напомним, жена Игоря Лосика Дарья также незаконно осуждена режимом Лукашенко. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
У Игоря и Дарьи Лосиков есть четырехлетняя дочь Павлина, о которой сейчас заботятся бабушки и дедушки.