США отправят Украине ракеты и снаряды на $350 млн 3 20.03.2023, 19:28

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Об этом сообщил госсекретарь США.

США санкционируют еще один пакет военной помощи Украине на сумму $350 млн. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Этот пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковые средства, речные катера и другую технику», — говорится в заявлении Блинкена.

«Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности», — добавил он.

Как утверждает Блинкен, только Россия может положить конец боевым действиям на Украине. «Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — утверждает глава госдепартамента.

Нынешний пакет американского вооружения Киеву стал 34-м с августа 2021 года. С момента начала российского вторжения США предоставили Украине помощь на сумму около $30 млрд.

Ранее о новом раунде военной поддержки Украины объявил Евросоюз. Блок согласовал план военной помощи на 2 млрд евро, в который войдет передача миллиона боеприпасов для артиллерии ВСУ.

Ранее власти Украины заявили, что в 2023 году им потребуется 350 тысяч снарядов в месяц, чтобы сдержать натиск российских войск, а также начать свое контрнаступления позже в этом году.

«Как можно быстрее [предоставить] больше артиллерийских боеприпасов для Украины. Это было главной темой сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам. Я ожидаю быстрого принятия важных решений, которые укрепят возможности Украины на поле боя», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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