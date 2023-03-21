Как сделать так, чтобы смартфон работал дольше? 21.03.2023, 3:34

Пять настроек, о которых вы даже не задумываетесь.

Многие решения, которые позволят повысить автономность вашего смартфона, лежат на поверхности. Но большинство из нас ими все равно пренебрегает.

Активные пользователи смартфонов постоянно сталкиваются с необходимостью искать розетку, использовать повербанки (которые тоже, кстати, нужно заряжать).

А можно ли постараться сделать так, чтобы ваш смартфон разряжался медленнее?

Чудес не бывает, и айфонов, которые работали бы две недели вдали от розетки, еще не придумали. Но кое-что сделать для того, чтобы ваш смартфон работал хотя бы на несколько часов дольше, вы вполне можете.

«Новое время» представляет пять простых способов заставить смартфон работать дольше.

Пять настроек в вашем смартфоне, которые помогут продлить время работы

В первую очередь, данные рекомендации касаются смартфонов на Android, но часть из них применима и для iPhone.

Яркость и время работы экрана

Дисплеи современных смартфонов доросли до гигантских диагоналей — сегодня даже многие дешевые модели начального сегмента имеют диагональ более 6 дюймов. Стоит ли вспоминать о флагманах, которые благодаря безрамочному дизайну и вырезам для фронтальной камеры уже получают экраны диагональ которых стремится к 7 дюймам.

Как результат, именно дисплеи чаще всего являются главным потребителями энергии в смартфонах.

Первое и самое простое, что можно сделать — это выставить таймаут экрана на 1 минуту или даже на 30 секунд. Эта настройка регулирует время работы экрана после последней активности пользователя. Если ответили на сообщение и просто положили смартфон на стол, то экран погаснет, к примеру, через 30 секунд. Дольше гореть ему и незачем, зато экономится заряд аккумулятора.

Но еще более значимым параметром является яркость экрана.

Современные смартфоны умеют регулировать ее в весьма широких пределах — от минимальной (для чтения с экрана в полной темноте) до весьма высокой (что позволяет изображению оставаться читаемым даже в солнечный день). Крайне важно включить эту автоматическую регулировку в настройках. Это позволит экрану снижать яркость, когда она не нужна. И экономить батарейку.

В современных смартфонах еще одним важным параметром является частота обновления экрана. Устанавливая максимальные 90 или 120 Гц, вы получаете едва заметное глазу повышение плавности прокрутки, но платите за это более высоким энергопотреблением.

Повышенная частота обновления важна для игр, в остальных сценариях лучше минимизировать ее до стандартных 60 Гц. Так ваш смартфон будет работать дольше.

Включите энергосберегающий режим

Если вы не геймер, то максимальная мощность современных смартфонов будет для вас избыточной.

Повседневные задачи вполне можно попробовать выполнять и включив энергосберегающий режим. Может, и не постоянно, но по крайней мере, когда есть риск, что имеющегося заряда батареи вам может не хватить.

Энергосберегающий режим есть на большинстве современных смартфонов — как на iOS, так и на Android.

Чаще всего режим энергосбережения уменьшает яркость экрана, снижает тактовую частоту процессора, отключает различные второстепенные функции, такие как фоновые процессы синхронизации. Последнее может быть не слишком удобно, поскольку вы перестанете получать уведомления о сообщениях в мессенджерах и соцсетях (придется заходить в каждое приложение, чтобы проверять их), зато такая мера приводит к весьма существенному росту автономности.

Закрывайте фоновые приложения

Приложения, «висящие» в памяти, могут довольно активно «жрать» батарею. В особенности это актуально для Android, поскольку iOS не позволяет фоновым приложениям особых вольностей.

Приложения на Android, конечно, можно закрывать и вручную, но можно поковыряться в настройках и ограничить большинству приложений активную работу в фоне.

И на iOS, и на Android, вы также можете запрещать отдельным приложениям обновлять в фоновом режиме свои данные. Это тоже может быть серьезным инструментов для решения проблемы автономности.

Отключайте Wi-Fi, Bluetooth и GPS-локацию

Разумеется, без сетевых соединений сложно представить себе полноценное использование смартфона. Однако, бывают довольно существенные промежутки времени, когда вы можете выключать их.

Например, постоянно включенный Bluetooth вам не нужен, если вы не используете фитнес-трекер или смарт-часы. Даже если у вас есть беспроводные наушники, вполне можно включать Bluetooth в смартфоне только когда вы слушаете музыку или совершаете звонки.

Wi-Fi вполне можно выключать, когда вы выходите из дома. И включать его снова, только когда вам действительно требуется подключение к точке беспроводного интернета. Вы же все равно используете мобильный интернет в остальное время.

Постоянно включенная функция геолокации тоже нужна далеко не всем.

Отключение Wi-Fi, Bluetooth и GPS может помочь сэкономить заряд аккумулятора и существенно увеличить время работы смартфона.

Ограничьте количество уведомлений

Большинство современных приложений, включая магазины, заправки, игры и т. д. по умолчанию включают уведомления.

И в дальнейшем без конца уведомляют вас о неимоверном количестве вещей, без которых вы вполне можете обойтись.

Уведомления заставляют экран чаще включаться, что приводит к ускоренному разряду батареи.

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