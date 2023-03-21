Украина подписала первое в своей истории соглашение о цифровой торговле 21.03.2023, 4:59

Украинская цифровая экономика в прошлом году увеличила экспорт до $7,3 млрд.

Украина в понедельник, 20 марта, подписала первое в своей истории соглашение о цифровой торговли, сообщило Министерство экономики Украины.

«Это соглашение даст толчок для экспорта цифровых продуктов из Украины. Украинская цифровая экономика в прошлом году увеличила экспорт до $7,3 млрд», – говорится в Facebook министра Юлии Свириденко.

Соглашение должно стать правовым фундаментом для большего развития цифровой экономики (от электронной коммерции до кибербезопасности), торговли цифровыми продуктами и услугами между Украиной и Великобританией.

Она призвана гарантировать Украине и украинским IТ-компаниям сохранение свободного доступа на британский рынок.

К подготовке соглашения было привлечено Министерство цифровой трансформации, в частности, в части признания электронной аутентификации и электронных доверительных услуг, защиты персональных данных, новейших технологий, открытого доступа в интернет.

Соглашение о цифровой торговле дополняет договор о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Соглашение вступит в силу после выполнения всех внутригосударственных процедур.

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