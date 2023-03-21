После стрельбы в Гродно КГБ допрашивает водителей на границе 2 21.03.2023, 8:13

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фото: PAP

Ситуация вызывает стресс у сотрудников пункта пропуска «Козловичи».

Издание Hrodna.life сообщило, что в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей водителей из очереди опрашивают в кабинете сотрудники КГБ вместе с пограничниками. Также у водителей проверяют мобильные телефоны.

Это происходит со всеми, кто пересекает границу в пограничном пункте с 20 марта. По информации Hrodna.life подобная ситуация вызывает стресс у сотрудников погранпункта, которые теперь работают совместно с КГБ.

Вероятно, проверки связаны с инцидентом 19 марта в Гродно. Провластные СМИ сообщали, что КГБ убил иностранца, который якобы забросал спецназ КГБ «Альфа» гранатами и стрелял по ним из автомата.

Напомним, проверки на белорусско-польской границе также проходили после взрывов на аэродроме в Мачулищах.

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