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RMF24: В Гродно произошла череда загадочных событий

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  • 21.03.2023, 8:26
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RMF24: В Гродно произошла череда загадочных событий

Кем был странный гражданин «Л.»?

Журналисты польского издания RMF24 провели анализ серии странных событий в Гродно. Во-первых, в обычной уличной перестрелке сотрудники КГБ убили человека, которого местная пропаганда назвала «иностранным террористом». Позже возле дома главы Гродненского обкома Владимира Караника появились силовики с собаками для обнаружения взрывчатых веществ, сообщает издание.

Спецподразделение белорусского КГБ якобы расстреляло в Гродно иностранца, которого местные спецслужбы опознали только как «Л». Акция проводилась в рамках «пресечения террористической деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь», сообщается на сайте КГБ. Мероприятие произошло по адресу Курчатова, 5, и, как сообщается, «иностранец» оказал сопротивление.

Журналисты дополнили эту информацию ссылкой на сообщения пропагандистской прессы, согласно которым «Л.» якобы пытался отразить нападение белорусских служб с помощью гранат и огнестрельного оружия.

Независимые белорусские СМИ также сообщают, что на месте были замечены 10 силовиков и несколько автобусов. Также были слышны выстрелы.

Белорусский КГБ сообщает, что по этому делу возбуждено уголовное дело. «Неотложные следственные и оперативно-разведывательные мероприятия проводятся совместно с МВД», — написали службы на своем сайте.

Однако на этом загадочные события в Гродно не заканчиваются. Через несколько часов после окончания ликвидации «иностранца» сотрудники службы безопасности появились перед домом председателя Гродненского обкома Владимира Караника.

Журналисты сообщают о «значительном количестве сотрудников», которые прибыли туда с собаками для обнаружения взрывчатых веществ.

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