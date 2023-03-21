RMF24: В Гродно произошла череда загадочных событий 5 21.03.2023, 8:26

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Кем был странный гражданин «Л.»?

Журналисты польского издания RMF24 провели анализ серии странных событий в Гродно. Во-первых, в обычной уличной перестрелке сотрудники КГБ убили человека, которого местная пропаганда назвала «иностранным террористом». Позже возле дома главы Гродненского обкома Владимира Караника появились силовики с собаками для обнаружения взрывчатых веществ, сообщает издание.

Спецподразделение белорусского КГБ якобы расстреляло в Гродно иностранца, которого местные спецслужбы опознали только как «Л». Акция проводилась в рамках «пресечения террористической деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь», сообщается на сайте КГБ. Мероприятие произошло по адресу Курчатова, 5, и, как сообщается, «иностранец» оказал сопротивление.

#Belarus In Hrodna, a special KGB unit shot dead a foreigner. Earlier, @telegram channels wrote about detentions and shooting in the city. There aren't many details yet. The alleged foreigner, propaganda reported, used weapons and live grenades to resist the KGB. pic.twitter.com/1x6v04SUuy — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 19, 2023

Журналисты дополнили эту информацию ссылкой на сообщения пропагандистской прессы, согласно которым «Л.» якобы пытался отразить нападение белорусских служб с помощью гранат и огнестрельного оружия.

Независимые белорусские СМИ также сообщают, что на месте были замечены 10 силовиков и несколько автобусов. Также были слышны выстрелы.

Белорусский КГБ сообщает, что по этому делу возбуждено уголовное дело. «Неотложные следственные и оперативно-разведывательные мероприятия проводятся совместно с МВД», — написали службы на своем сайте.

Однако на этом загадочные события в Гродно не заканчиваются. Через несколько часов после окончания ликвидации «иностранца» сотрудники службы безопасности появились перед домом председателя Гродненского обкома Владимира Караника.

Журналисты сообщают о «значительном количестве сотрудников», которые прибыли туда с собаками для обнаружения взрывчатых веществ.

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