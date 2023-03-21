Стрельба по спецназу КГБ в Гродно: выдвинуты новые версии 5 21.03.2023, 9:50

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С места громких событий поступает противоречивая информация.

Днем 19 марта в Гродно были слышны взрывы и стрельба, появлялась информация и о задержаниях. Позже КГБ сообщил о «ликвидации иностранца», который, по версии силовиков, планировал теракт и оказал сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».

Вечером к дому председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника приехала милиция и службы разминирования с собаками.

Жители Гродно сообщили, что на выезде из города 19 марта военные с автоматами стали проверять все автомобили. 20 и 21 марта появилась информация об усиленной проверке КГБ водителей автомобилей на границе Беларуси с Польшей.

В приемной Владимира Караника, УВД Гродненского облисполкома и местном КГБ отказались прокомментировать события.

Между тем, журналисты белорусских и иностранных СМИ со ссылкой на свои источники выдвигают новые версии необычных событий в Гродно.

По непроверенной информации «Нашай Нівы», которую журналисты получили из одного источника, в Гродно «Альфа» убила гражданина одного из государств Евросоюза.

Издание также обращает внимание на то, что сразу после инцидента Лукашенко вызвал к себе сына Виктора.

«Если он на следующий день вызвал к себе сына, который является руководителем межведомственного Совета специальных подразделений, то это, как по мне, свидетельствует о его желании получить объективную информацию и оценку действий альфовцев не только со слов Тертеля», — сказал один из собеседников «Нашай Нівы» с большим опытом работы в силовом блоке.

Журналисты польского издания RMF24 отмечают, что в Гродно произошла череда загадочных событий, которые могут иметь далеко идущие последствия. Особое внимание журналисты обратили на дозированную информацию белорусских спецслужб о загадочной личности иностранного гражданина «Л.» И информацию о якобы «минировании» дома главы Гродненского обкома Владимира Караника.

Российское пропагандистское издание «МК» и вовсе выдвинуло абсурдную версию, в которой утверждает, что «убитый иностранец мог являться гражданином Польши». При этом пропагандисты уверены, что «главной целью» событий в Гродно являлся якобы Караник. Свою «версию» они основывают на рассказе жительницы района, где прогремели выстрели и взрывы.

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